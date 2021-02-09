Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuyuya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde boş kuyuya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Toparlar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Tekin, dengesini kaybetmesi sonucu evinin bahçesinde bulunan boş kuyuya düştü.
Tekin'in kuyuya düştüğünü fark eden yakınları, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, 30 metre derinlikteki kuyuya girerek Fatma Tekin'in cesedini çıkardı.
Tekin'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Etiketler: AFAD
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