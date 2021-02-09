Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Düziçi Kaymakamlığı uygulanan karantinayla ilgili açıklama yaptı.
Karaguz köyünde pozitif ve temaslı kişilerin tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu mahalleye giriş çıkışların 9 Şubat 2021 itibarıyla 10 gün sınırlandırdı.
Yurt genelinde artan koronavirüs vakalarının görüldüğü mahalle ve köylerde karantina uygulaması sürüyor.
Etiketler: Karantina Sosyal Mesafe Koronavirüs
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