Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da cami lojmanında yangın: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da cami tadilatında çalışan işçilerin kaldığı lojmanda sobadan kaynaklanan yangın çıktı. 1 işçi hayatın kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Akhisar ilçesi, Akselendi Mahallesi'ndeki caminin tadilatında çalışan 3 işçi, mesai bitimiyle kaldıkları lojmandaki sobayı yakmaya çalıştı.
Sobanın parlaması sonucu lojmanda yangın çıktı. Çevredekilerin çağrısıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında işçilerden biri hayatını kaybetti.
Yaralanan 2 işçi ise tedavi altına alındı.
Etiketler: Yangın
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