Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Metruk binada kumar oynayan 8 kişiye 25 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye'de metruk binada kumar oynayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi.
Düziçi ilçesinde, Merkez Mahallesi'nde metruk bir binada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine binaya operasyon düzenledi.
Binanın kapısının asma kilitle kapalı olduğunu gören polis, içeride kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiyi pencereden çıkardı.
Şüphelilere, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 25 bin 200 lira para cezası kesildi.
Son Haberler
- 23:58
- 23:44
- 23:36
- 23:39
- 23:28
Sıradaki Haber
Kocaeli'de soba zehirlenmesi: Anneanne ile torunu öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz