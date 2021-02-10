Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF'nin bahçesindeki çınar ağacı rüzgar nedeniyle devrildi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu Beylerbeyi Tesisleri'nde bulunan ve en az 100 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı rüzgarın etkisiyle devrildi.
İstanbul'da 8 Şubat'ta akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkisini aralıklarla sürdürüyor.
TFF'nin Beylerbeyi Tesisi'nin içinde bulunan çınar ağacı kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi. Olay sırasında güvenlik kulübesinde, tesisin çitlerinde ve sokaktaki bir otomobilde hasar oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Üsküdar Belediyesi ekipleri ağaçtan kopan dalları sokaktan temizledi.
Çınar ağacının gündüz saatlerinde devrildiği yerden kaldırılacağı öğrenildi.
Etiketler: Fırtına
Sıradaki Haber
Adana’da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz