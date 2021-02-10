Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 07:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da metruk binada yangın
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da metruk bir binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Evin kullanılmıyor olması olası bir can kaybını önledi.
Altındağ ilçesinde bulunan tek katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri mahalle sakinleri fark etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.
İçinde kimsenin yaşamadığı evdeki yangının neden çıktığı konusunda çalışma başlatıldı.
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