Altındağ ilçesinde bulunan tek katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri mahalle sakinleri fark etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

İçinde kimsenin yaşamadığı evdeki yangının neden çıktığı konusunda çalışma başlatıldı.