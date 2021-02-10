Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 07:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nın bazı seferleri iptal edildi
İDO ve BUDO ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, lodos nedeniyle saat 07.10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.55 Bostancı-Karaköy seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruda ise 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.
Etiketler: Meteoroloji
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