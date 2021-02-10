Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 09:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muş'ta 1,5 ayda 10 bin kamyon kar taşındı
[Fotoğraf: DHA]
Yurdun doğusunda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, biriken karları temizlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muş'ta ise ekipleri bu sezon 10 bin kamyon karı kent merkezi dışına taşıdı.
Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun yağışlar sonrasında yürüttüğü temizlik çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda biriktirdiği kar yığınlarını, şehir dışına taşımaya devam ediyor.
24 saat esasına uygun, 2 ayrı vardiya ile hizmet veren ekipler, cadde ve sokakları kardan arındırarak, bu şekilde rahat bir ulaşım imkanı sağlıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Kentin cadde ve sokaklarında toplanan kar yığınları, öncelikle iş makineleriyle kamyonlara yükleniyor. Kar yığınları, şehir merkezi dışında belirlenen noktalara dökülüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Günde 250’ye yakın olmak üzere, 1,5 ay içerisinde 10 bini aşkın kamyon karın boşaltıldığı bölgede adeta kar dağları oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Van'da 246 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz