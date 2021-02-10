Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde dün saat 18.51'de 4.7, 18.52'de 4.0 ve 18. 53'de 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Ana sarsıntı sonrası gece boyunca toplam 24 artçı sarsıntı oldu.

Konya AFAD ekibinin tam donanımlı arama kurtarma aracı ve personeli ile depremin hemen ardından bölgeye ulaştı.

"Herhangi bir yıkım olmadı"

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, arama tarama faaliyetleri sonucu herhangi bir yıkım ya da enkaz durumu tespit edilmediği, deprem nedeniyle sağlık kuruluşlarına da herhangi bir başvuru olmadığı bilgisinin alındığı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

"7 ev olası riskten dolayı boşaltıldı"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, hasarın boyutunu belirlemek ve hasar tespit işlerini yürütmek üzere bir ekibin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Koraşı köyünde 4 evin, Tuzlukçu merkezde ise 3 evin duvarında hafif çatlaklar olduğu belirlenmiştir. 7 ev olası riskten ötürü hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar boşaltılmış olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.

[Fotoğraf: AA]