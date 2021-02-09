AFAD depremi sosyal medyada hesabından duyurdu. Konya'da 3 deprem meydana geldi.

Merkez üssü Tuzlukçu ilçesi olan depremler 4,7, 4 ve 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Saat 18.51 ve 18.52'de meydana gelen depremler yerin 7,1 kilometre derinliğinde oldu. 4,1 büyüklüğündeki deprem ise yerin 4,61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin yaklaşık 2-3 saniye sürdüğü belirtildi.

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir.



Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir.



Geçmiş olsun — Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) February 9, 2021

Bakan Soylu: Olumsuz bir durum yok

AFAD Konya İl Müdürlüğü, kendilerine deprem sonrası olumsuz bir ihbar gelmediğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını ifade ederek, geçmiş olsun mesajını paylaştı.

Konya Valiliği de "An itibarıyla herhangi bir mal ve can kaybı yoktur. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir" açıklamasını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, merkez üssü Tuzlukçu olan depremle ilgili açıklama yaptı.

Kurum açıklamasında, "Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" dedi.