Antalya- Mersin D-400 karayoluna düşüp, ulaşıma kapatan kayanın kaldırılması için çalışmalar bugün de devam etti.

1 Şubat Pazar günü bölgede heyelan meydana gelmiş, dağın yamacından dev bir kaya kütlesi yola düşmüştü.

[Fotoğraf: DHA]

Karayolları ekipleri trafiğin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için 9 gündür bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Derin yarıklar oluştu

Ekipler, heyelan sonrasında yola düşen büyük kaya kütlesini ve kalıntılarını uzun süren çalışmalarla kaldırdı. Ancak kaya kütlesinin koptuğu yamaçta derin yarıklar oluştu.

Yamaçta oluşan derin yarıkların trafik güvenliğini tehdit etmesi sebebiyle ekipler yeniden harekete geçti.

[Fotoğraf: DHA]

Yol 3 gün kapalı kalacak

Delgi makinesi ile yamaçtaki kaya üzerinde 20 delik açıldı. O deliklerin içine dinamit yerleştirildi. Yamaçtaki kaya kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Enkazın kaldırılabilmesi ve güvenliğin sağlanabilmesi için yol en az 3 gün trafiğe kapalı olacak.