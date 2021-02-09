Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 82 kişiye 276 bin 528 lira ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından hafta sonu yapılan denetimlerde 82 kişiye 276 bin 528 lira para cezası kesildi.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hafta sonu birçok noktada eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.
Yapılan aramalarda 1 tabanca, 15 mermi, uyuşturucu madde ve çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirildi.
Ayrıca, "Kabahatler Kanunu'na muhalefet", sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 82 kişiye toplam 276 bin 528 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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