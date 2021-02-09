Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hafta sonu birçok noktada eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda 1 tabanca, 15 mermi, uyuşturucu madde ve çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirildi.

Ayrıca, "Kabahatler Kanunu'na muhalefet", sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 82 kişiye toplam 276 bin 528 lira idari para cezası uygulandı.