Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Eşini iterek ölümüne neden olduğu ileri sürülen Hakan Aysal 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

İzmir'den Fethiye'ye tatile gelen 32 yaşındaki Semra Aysal'ın, Kelebekler Vadisi'nin üst kısmındaki kayalıklardan yaklaşık 2,5 yıl önce düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan eşi Hakan Aysal hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın eşini planlayarak öldürdüğü belirtilen iddianamede belirli ifadelere yer verildi:

"Sanığın planı doğrultusunda öncelikle tek lehdarı kendisi olacak şekilde eşi adına 400 bin lira teminat bedelli ferdi kaza sigortası yaptırdığı, sonrasında tatil bahanesiyle geldikleri Fethiye'de 7 aylık hamile eşini Kelebekler Vadisi yamacına götürdüğü, orada 3 saat kadar oturdukları, sanığın bu arada ortalığın tenha olduğu bir anı beklediği, bu anı yakaladığı anda da eşini uçurumdan aşağıya iteklemek suretiyle kasten öldürdüğü anlaşılmaktadır."

Semra Aysal’ın Ağabeyi Naim Yolcu, üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı.

“2 buçuk yıldır kolay şeyler yaşamadık. 1 değil 2 can kaybettik, sessizce adaletin tecelli etmesini bekledik."