İstanbul’da dün gece etkili olan fırtına ağır hasara neden oldu. 18 ilçede 193 çatı uçtu. 13 ağaç devrildi. 191 araç ve 1 halk ekmek büfesi hasar gördü. 3 kişi de yarandı.

O yaralanmalardan biri Sultangazi’de 75’inci Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Bir binanın çatısı benzin istasyonunda bekleyen kişinin üzerine düştü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşın düşen çatı parçaları nedeniyle başından yaralandığı ve enkaz altından çıkarak benzin istasyonuna sığındığı görülüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Çatı parçaları bir apartmanda da hasara yol açtı

Çatıdan savrulan parçalar başka bir binaya da çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 katlı apartmanın tüm camları patladı, bir dairenin ise duvarı hasar gördü.

Bina sakinleri büyük şok yaşadı.