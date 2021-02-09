Keçiören ilçesinin Ayvalı Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle daireden düşen eşyalar sokaktaki bazı otomobillerde zarara yol açtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamanın doğalgazdan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Dairede iki sağlık görevlisi, bir asker ve bir avukatın yaşıyordu ve patlama sırasında evde değillerdi.

[Fotoğraf: AA]