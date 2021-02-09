Sinop'ta 25 yıldır yıldır balıkçılık yapan Mert Kanal'ın ağlarına 10 kilogram ağırlığında kalkan balığı takıldı.

Ağlara nadir takılan balığın fiyatının da yüksek olduğuna işaret eden Kanal, "10 kilogram ağırlığında olan kalkan balıklarına pek rastlanmıyor artık" dedi.

Kilosu 200 liradan alıcı buldu

Tezgaha koydukları balığın bir müşterileri tarafından alındığını söyleyen Kanal, "Balık, kilogramı 200 liradan alıcı buldu. Görüp de fiyatını soran çok oldu. Ancak söz konusu fiyatı duyanlar genelde almaktan vazgeçiyor. Eskiye göre maalesef kalkan avında büyük düşüş var. İnşallah gelecek yıllarda avcılığı artar" diye konuştu.