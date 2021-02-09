Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağa takılan dev kalkan balığı kilosu 200 liradan satıldı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta balıkçıların ağına 10 kilogram ağırlığında dev kalkan balığı takıldı. Balık, kilogramı 200 liradan alıcı buldu.
Sinop'ta 25 yıldır yıldır balıkçılık yapan Mert Kanal'ın ağlarına 10 kilogram ağırlığında kalkan balığı takıldı.
Ağlara nadir takılan balığın fiyatının da yüksek olduğuna işaret eden Kanal, "10 kilogram ağırlığında olan kalkan balıklarına pek rastlanmıyor artık" dedi.
Kilosu 200 liradan alıcı buldu
Tezgaha koydukları balığın bir müşterileri tarafından alındığını söyleyen Kanal, "Balık, kilogramı 200 liradan alıcı buldu. Görüp de fiyatını soran çok oldu. Ancak söz konusu fiyatı duyanlar genelde almaktan vazgeçiyor. Eskiye göre maalesef kalkan avında büyük düşüş var. İnşallah gelecek yıllarda avcılığı artar" diye konuştu.
Etiketler: Balıkçılık
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