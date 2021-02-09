Olay, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşandı. Sakinler Apartmanı'nda yaşayanların bazılarında koronavirüs belirtileri görüldü. Filyasyon ekipleri, 40 daireli apartmandaki 98 kişiye koronavirüs testi yaptı.

14 kişide daha virüs saptanınca apartman karantinaya alındı. Binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Virüsün yayılmasına ise, apartman sakinlerinin bir araya gelmesinin neden olduğu ileri sürüldü.

Apartman sakinlerinin ihtiyaçları, 10 günlük karantina süresi boyunca kaymakamlık tarafından karşılanacak.

Haber: Mert Ergenç