Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 16:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eskişehir'de 40 daireli apartman karantinaya alındı
Eskişehir'de 40 daireli apartmanda, komşuların bir araya gelmesi sonucu 14 kişiye koronavirüs bulaştı. Tespit edilen vakalarla birlikte bina karantinaya alındı.
Olay, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşandı. Sakinler Apartmanı'nda yaşayanların bazılarında koronavirüs belirtileri görüldü. Filyasyon ekipleri, 40 daireli apartmandaki 98 kişiye koronavirüs testi yaptı.
14 kişide daha virüs saptanınca apartman karantinaya alındı. Binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Virüsün yayılmasına ise, apartman sakinlerinin bir araya gelmesinin neden olduğu ileri sürüldü.
Apartman sakinlerinin ihtiyaçları, 10 günlük karantina süresi boyunca kaymakamlık tarafından karşılanacak.
Haber: Mert Ergenç
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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