Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 15:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 47 milyon 600 bin adet boş makaron ele geçirildi
İstanbul'da sigara ve tütün kaçakçılığının önlenmesi için bir fabrikaya düzenlenen operasyonda, 47 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi. 12'si yabancı uyruklu 25 şüpheli gözaltına alındı.
Polis Kartal'da yasa dışı şekilde makaron üretimi yapılan bir fabrikaya operasyon düzenlendi.
12'si yabancı uyruklu olmak üzere, toplam 25 şüpheli yakalandı. Fabrikada yapılan aramada piyasa değeri 20 milyon lira olan 47 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi.
5 milyonun üzerinde filtre, yaklaşık 2 ton filtre ham maddesi ile çok sayıda sigara imalatında kullanılan madde ve malzemeye el konuldu.
Bu makaron miktarının Cumhuriyet tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi.
Etiketler: Sigara Kaçakçılık
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