Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan Dursun Akyasan'a ait iki katlı evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden aile, pencereden çıkarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ahırdaki hayvanlar telef oldu

Bina ve önündeki 3 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangında, ahırdaki 5 küçükbaş ile 3 büyükbaş hayvan ve yaklaşık 20 tavuk ve köpek telef oldu.