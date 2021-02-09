Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki katlı ev yandı: 3 otomobil ve ahırdaki hayvanlar telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Sürmene ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında, ev ve önünde bulunan 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Ahırda bulunan 5 küçükbaş ile 3 büyükbaş hayvan ve yaklaşık 20 tavuk ile köpek telef oldu.
Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan Dursun Akyasan'a ait iki katlı evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden aile, pencereden çıkarak kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ahırdaki hayvanlar telef oldu
Bina ve önündeki 3 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangında, ahırdaki 5 küçükbaş ile 3 büyükbaş hayvan ve yaklaşık 20 tavuk ve köpek telef oldu.
Etiketler: Yangın
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