Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kuraklık korkuttu, Taşköprü sarımsağının ekimi erken başladı
[Fotoğraf: DHA]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetişen, bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağının ekimine bu yıl kuraklık endişesi nedeniyle erken başlandı.
Taşköprü sarımsağı yaklaşık 4 bin ailenin geçim kaynağı... Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde her yıl şubat sonu ve mart ayında ekilen sarımsak, bu yıl kuraklık tehlikesi nedeniyle 20 gün erken ekildi.
"Yağmur yağmazsa verim düşecek"
Üreticiler, kuraklığın devam etmesi halinde verimin düşmesinden endişe ettiklerini söyledi.
İlçeye bağlı Çanşa köyünde sarımsak üreticiliği yapan Zekeriye Hızarcı, "Bu içinde bulunduğumuz tarla 3 dönüm. Normal şartlarda biz buradan 3 ton sarımsak alırız. Ancak yağmur yağmazsa verim düşecek. Barajımızda su yok, dolayısıyla bu tarladan 2 ton bile sarımsak alamayız. Erken dikim yaptık, çillenmesi kolay olsun diye" dedi.
Etiketler: Kuraklık Tarım Üretimi
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