Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İnşaatta define ararken yakalandılar
[Fotoğraf: TRT Haber]
Malatya'da 4 kişi, 2 katlı bir inşaatın içinde define arandığı sırada suçüstü yakalandı.
Yeşilyurt ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 katlı bir inşaatın içinde kuyu açılarak define arandığını tespit etti.
İnşaatın zeminine 26 metre kuyu açtılar
İnşaatın içine giren ekipler, zemin katta yaklaşık 26 metre derinlikte açılan bir kuyu ile karşılaştı.
Suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına aldı.
Etiketler: Tarihi Eser
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