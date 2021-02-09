Doğa Koruma ve Milli Parklar 13’üncü Bölge Müdürlüğü görevlilerinin sorumluluk sahasında olan Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Kars, Ardahan ve Iğdır’da yabani hayvan sayısında yaşanan ciddi artış dikkat çekiyor.

Dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen 240 fotokapan ile yaban hayvanları ve yeni türler hakkında bilgiler elde ediliyor.

Tilki, ayı, kurt, atmaca gibi birçok hayvanın görüntülendiği fotokapanlar sayesinde kaçak avcılar tespit ediliyor ve kolluk kuvvetleri tarafından ceza kesiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Milli Parklar izliyor

8 ilde çeşitli noktalara kurulan fotokapanlar ile “Milli Parklar Bölge Müdürlüğü kamerayla doğayı izliyor” mesajı veriliyor.

Hava şartlarına göre, drone ve özel dürbünler de koruma kontrol ve envanter çalışmalarında kullanılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Dağ keçisi, dağ horozu ve bozayı nüfusu arttı

Koruma ve kontrol faaliyetleri sayesinde, 2020 yılı sonunda yapılan envanterde binin üzerinde çengel boynuzlu dağ keçisi, 3 bin civarında dağ keçisi, 300 civarında dağ horozu ve 150 civarında da bozayı tespit edildi.



Önceki yıllara göre bu hayvanların popülasyonunda ciddi artış olduğu kaydedildi.

Fotokapan ile izleme kaçak avcılıkla mücadeleye de katkı sağlıyor.