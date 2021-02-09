Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 12:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muradiye Şelalesi'nde eksi 20 derecede yüzdüler
Van’ın kış turizmi potansiyelini ortaya koymak isteyen doğaseverler, eksi 20 derecede kısmen donan Muradiye Şelalesi'nde yüzdü.
Van’ın Muradiye ilçesinde bir araya gelen doğaseverler, Van Gölü ve havzasının tanıtımı için koronavirüs tedbirlerine uygun bir etkinlik düzenledi.
Doğaseverler şehrin kış turizm potansiyeline dikkat çekmek için 18 metre yükseklikten akan ve eksi 20 derecede kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin buzlu suları arasında yüzdü.
Vangölü Aktivistleri Dernek Başkanı Erdoğan Özel, geçen hafta Erciş sahilinde eksi 15 derecede kamp yaptıklarını ve bu hafta da Muradiye Şelalesi'nde yüzerek farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Haber: Necmettin Karaca
Etiketler: Kış Turizmi Koronavirüs Tedbirleri Turizm
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