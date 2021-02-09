Van’ın Muradiye ilçesinde bir araya gelen doğaseverler, Van Gölü ve havzasının tanıtımı için koronavirüs tedbirlerine uygun bir etkinlik düzenledi.

Doğaseverler şehrin kış turizm potansiyeline dikkat çekmek için 18 metre yükseklikten akan ve eksi 20 derecede kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin buzlu suları arasında yüzdü.

Vangölü Aktivistleri Dernek Başkanı Erdoğan Özel, geçen hafta Erciş sahilinde eksi 15 derecede kamp yaptıklarını ve bu hafta da Muradiye Şelalesi'nde yüzerek farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Haber: Necmettin Karaca