Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olaylar yaşandığı anlatıldı.

Bazı araç ve iş yerlerinde zarar oluştu. Şu ana kadar 18 ilçede 193 çatı uçtu. 13 ağaç devrildi. 191 araç ve bir halk ekmek büfesi hasar gördü.



Olaylarda 3 vatandaş yaralandı.

Hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor. Tüm ihbarlar ivedilikle değerlendiriliyor.