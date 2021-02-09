Konya'da bir kuyumcuya giren kişi, belindeki silahı çıkararak dükkan sahibinden vitrindeki bilezikleri verdiği torbaya doldurmasını istedi. Dükkan sahibi Mehmet Bağcıatal da kuyumcular arasında "demo" olarak tabir edilen imitasyon 30 bileziği torbaya doldurup şüpheliye verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine merkez Karatay ilçesinde bulunan kuyumcuya geldi ve silahla soygun yapan şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, izledikleri güvenlik kamerası ve çay içilen bir bardaktan alınan parmak izlerinden şüphelinin çeşitli suçlardan 23 kaydı bulunan 35 yaşındaki Sezer K. olduğunu tespit etti.

Bileziklerin sahte olduğunu emniyette öğrenmiş

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Sokakta gezerken kuyumcuyu gözüme kestirdim. İş yerinin karşısında oturup çay içtim. Yaklaşık iki saat bekledim. Dükkan boşalınca içeriye girip soygun yaptım" dediği öğrenildi.

Zanlı, kuyumcudan çaldığı bileziklerin sahte olduğunu emniyette öğrendiği belirterek imitasyon bilezikleri polise teslim etti.