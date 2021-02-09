Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Ekipleri hafriyat kamyonlarını denetledi. Denetlemelerde birçok sürücüye ceza yazıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Pendik'te hafriyat kamyonlarına yönelik tonaj başta olmak üzere genel denetim gerçekleştirdi.
Uygulama noktasında durdurulan kamyonların evrakları kontrol edildi. Tonajı fazla olan, evraklarında eksiklik olup kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.
Arnavutköy'de denetimler sırasında kamyonuyla polisten kaçmaya çalışan sürücü, kısa sürede durdurularak kontrol noktasına getirildi.
Araçta gerekli kontrol ve tonaj denetimi yapan ekiplerin, uygulamalarını gün boyunca sürdürecekleri öğrenildi.
Son Haberler
- 13:06
- 12:59
- 12:57
- 12:47
- 12:40
Sıradaki Haber
Adliye bahçesindeki kediler Katip Muazzez’e emanet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz