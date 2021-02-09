Adliyede zabıt katibi olarak çalışan Muazzez Kalemcioğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında adliye restoranının kapanması ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kedilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Mama kumbarası yaptı

Kalemcioğlu, her ay kendi bütçesinden ve arkadaşlarının desteğiyle oluşturduğu mama kumbarasında biriken parayla 4-5 torba mama alarak sokak kedilerini besliyor.

30'a yakın kedi besliyor

Her sabah Kalemciğlu'nu adliye bahçesinde bekleyen kediler karşılıyor. Yanında getirdiği mamayla yaklaşık 30'a yakın kediyi besleyen Kalemciğlu, daha sonra mesaisine başlıyor. Kalemcioğlu ayrıca evine giderken besleme noktaları oluşturarak çevredeki sokak köpeklerinin de beslenmesine yardımcı oluyor.

Hayvanlarda salgın sürecinden etkilendi

Kendisine destek olan birkaç arkadaşıyla yaralı, hasta hayvanların ilaçlarını, aşılarını ve veteriner masraflarını da karşılayan Kalemcioğlu, salgın sürecinde hayvanların zor durumda olduğunu söyledi:

"Restoranlar kapalı olduğu için daha çok mamaya ve suya ihtiyaçları oluyor. Özellikle kış günlerinde kar yağdığında bir kedi 6 saat, köpek ise 12 saat aç kaldığında maalesef ölüyor. Kışın sokak hayvanlarının mama tüketimi iki kat artmakta ve daha çok desteğe ihtiyacımız olmakta. Herkesi bu konuda elinden geldiğince destek vermeye davet ediyorum."

Bir kap su bir kap mama çağrısı

Kış mevsiminin sokak hayvanları için daha zorlu şartlarda geçtiğini hatırlatan Kalemcioğlu, şunları söyledi:

"Gönüllü arkadaşlarımızla yağmurdan etkilenmemeleri için kuru ve kapalı alan oluşturarak sularını, mamalarını eksik etmemeye çalışıyoruz. İş yerimden ve arkadaş çevremden destek olan herkese teşekkür ediyorum. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. İnsanlar, kapılarının önüne bir kap su bir kap mama bıraksalar seviniriz. Onların da yaşamaya hakkı var, aç kalmalarına gönlüm razı olmuyor, severek, her gün üşenmeden onları besliyorum."

