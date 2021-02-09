Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda, kapsül içinde 3,35 kilogram eroinle 122 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu 5 kişi tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ocak-3 Şubat'ta, yutma yöntemiyle sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan uyuşturucu kuryelerine yönelik 4 farklı operasyon yaptı.
Operasyonda, 284 kapsülde 3 kilogram 350 gram eroin, 8 kapsülde 122 gram afyon sakızı ele geçirilirken 5 İran uyruklu şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: İstanbul Havalimanı Uyuşturucu
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