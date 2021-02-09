Deniz kirliliğine dikkati çekmek için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından başlatılan "Deniz Dibi Temizleme Faaliyeti", Erdemli Balıkçı Barınağı'nda devam etti.

Erdemli ilçesinde, deniz dibinde yapılan temizlik çalışmasında ağlara takılarak telef olmuş camgöz cinsi köpek balığı yavrusu bulundu.

Belediyenin çevre koruma ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı çalışmada 2 kez suya dalan ekipler araç lastiği, cam ve pet şişe, buzdolabı kompresörü, balık ağı, alışveriş sepeti gibi çok sayıda atık buldu.

Ekiplerin 1 haftalık çalışmasında yaklaşık 15 metreküp atık sudan çıkarıldı.