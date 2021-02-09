Antalya Ziyat Koyu'nda, geçen yıl yapılan kaçak villa, Demre Belediyesi tarafından mühürlenerek yıkım kararı alındı.

Binanın sahipleri yapı kayıt belgesiyle ilgili makamlara başvurarak mührün ve yıkım kararının kaldırılmasını istedi.

Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi belediyenin savunmasının alınmasına, yeni bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

30 gün içinde yıkılmazsa belediye tarafından yıkılacak

Demre Belediyesi savunmasında, alanın 1'inci derece doğal sit alanı ve Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde olduğunu, kıyı kenar çizgisinin de ihlal edildiğini vurguladı.

Belediyenin savunması üzerine Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

Villa 30 gün içinde yıkılmazsa Demre Belediyesi tarafından yıkılacak.