Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da cezaevi firarisi 2 yıl sonra yakalandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, cezaevinden firar eden ve 2 yılı aşkın süredir firari olarak aranan Y.K, Dalbudak mezrasında saklandığı evde yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca iki yıl önce Diyarbakır Açık Cezaevinden firar eden ve 5 ayrı dosya kapsamında hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan Y.K'nın ilçeye bağlı Gürüz Mahallesinin Dalbudak mezrasında saklandığı bilgisinin alınması üzerine operasyon yaptı.
Operasyonda, yapılan titiz çalışmalar sonucunda 2 yılı aşkın süredir firari olarak aranan Y.K. Dalbudak mezrasında saklandığı evde yakalandı.
Hükümlü Y.K, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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