Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca iki yıl önce Diyarbakır Açık Cezaevinden firar eden ve 5 ayrı dosya kapsamında hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan Y.K'nın ilçeye bağlı Gürüz Mahallesinin Dalbudak mezrasında saklandığı bilgisinin alınması üzerine operasyon yaptı.

Operasyonda, yapılan titiz çalışmalar sonucunda 2 yılı aşkın süredir firari olarak aranan Y.K. Dalbudak mezrasında saklandığı evde yakalandı.

Hükümlü Y.K, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.