Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da El Kaide operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Adana’da terör örgütü El Kaide’ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide’ye maddi destek sağlamak için iki esnafı silahla tehdit ederek 300 bin lira haraç istediği ileri sürülen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Eş zamanlı operasyon düzenlendi
Şüphelilerden biri ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda gözaltına alındı. Diğer 5 şüpheli ise, özel harekat polisleri eşliğinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Zanlıların adreslerinde ele geçirilen yasaklı yayın ve dijital materyallere el konuldu.
Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: El Kaide Terör Örgütü Terörle Mücadele
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