Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide’ye maddi destek sağlamak için iki esnafı silahla tehdit ederek 300 bin lira haraç istediği ileri sürülen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Şüphelilerden biri ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda gözaltına alındı. Diğer 5 şüpheli ise, özel harekat polisleri eşliğinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen yasaklı yayın ve dijital materyallere el konuldu.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.