Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak
Marmara Bölgesi'nde, parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, bölgenin batısı ile Yalova çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile Yalova çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.
Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörüldüğünden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi Hava Durumu Meteoroloji
Son Haberler
- 10:10
- 09:50
- 10:11
- 09:38
- 09:58
Sıradaki Haber
Adana'da uyuşturucu operasyonları: 28 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz