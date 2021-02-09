Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 123 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ve Urla açıklarında Türk kara sularına itilen 87 kişi ve Türk kara suları içerinde motor arızası nedeniyle süreklenen 37 kişi kurtarıldı.
Urla ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, botlarla 36 sığınmacıyı karaya çıkardı.
Dikili ilçesindeki iki ayrı lastik botta ve Seferihisar açıklarındaki can salları içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 87 sığınmacı da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkarılan sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Yunanistan
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