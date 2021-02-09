Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan kişilerden bazılarında görülen belirtiler nedeniyle sağlık ekipleri binaya gelerek 98 kişiye test yaptı.

Yapılan test sonucunda 5 dairede toplamda 14 kişide koronavirüs tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin yağtığı araştırmada, hastalığa yakalananların diğer apartman sakinleriyle temaslı olabileceği ihtimali göz önüne alındı. Bina 10 günlüğüne karantinaya alındı.

Karantinadakilerin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grupları karşılayacak

Batıkent Mahallesi Muhtarı Derya Can, apartmandaki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grupları ve polis ekipleriyle koordinasyonlu çalıştıklarını söyledi.

"Devletimiz sağ olsun tüm eksiklikleri gideriyor. Bu süreçte vatandaşlarımıza düşen görev maske, sosyal mesafe ve hijyen."

Karantinadakilerin ihtiyaçları, Tepebaşı Kaymakamlığınca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.