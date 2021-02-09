Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Muş çevresinde ise çok bulutlu olacak.

Bölgede hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 9, Hakkari'de 6, Bitlis'te 4 ve Muş'ta sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​