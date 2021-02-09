Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için buzlanma ve don uyarısı
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Muş çevresinde ise çok bulutlu olacak.
Bölgede hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 9, Hakkari'de 6, Bitlis'te 4 ve Muş'ta sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Meteoroloji
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