Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de aranan 12 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15 kişiye yönelik 83 personelden oluşan 31 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kent merkezindeki 21 adrese düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde bulunamayan 3 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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