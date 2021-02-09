Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 51 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi
Niğde'de, uygulama noktasında durdurulan bir otobüste yapılan aramada, balık kolilerine gizlenmiş 51 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durdurdu.
4 şüpheli tutuklandı
Otobüste yapılan aramalarda narkotik madde arama köpeği "Cessi", otobüsün bagaj kısmında balıkların bulunduğu kolilere tepki verdi.
İncelenen 6 kolinin içinde 51 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheliden Suriye uyruklu Ö.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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