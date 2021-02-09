Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durdurdu.

4 şüpheli tutuklandı

Otobüste yapılan aramalarda narkotik madde arama köpeği "Cessi", otobüsün bagaj kısmında balıkların bulunduğu kolilere tepki verdi.

İncelenen 6 kolinin içinde 51 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden Suriye uyruklu Ö.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.