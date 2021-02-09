Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalancı bahar Ağrı ve Iğdır’da dağlardaki karı eritti
[Fotoğraf: AA]
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yüksek rakımlı dağları kaplayan kar kütleleri erimeye başladı.
Ağrı Dağı ve Aras Dağları'ndaki kar şubatta erimeye başladı. Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede, kar kütlelerinin şubat ayında erimesi şaşırttı.
Bölge genelinde son bir haftadır etkili olan sıcaklar nedeniyle Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan Ağrı Dağı ile Aras Dağları'nın üstünü örten karların eridiği görüldü.
Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede, kar kütlelerinin şubat ayında erimesi bölge halkını şaşırttı.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları İklim Değişikliği
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