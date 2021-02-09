Ağrı Dağı ve Aras Dağları'ndaki kar şubatta erimeye başladı. Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede, kar kütlelerinin şubat ayında erimesi şaşırttı.

Bölge genelinde son bir haftadır etkili olan sıcaklar nedeniyle Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan Ağrı Dağı ile Aras Dağları'nın üstünü örten karların eridiği görüldü.

Kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede, kar kütlelerinin şubat ayında erimesi bölge halkını şaşırttı.