Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla

Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüphelinin yakalanması için yapılan operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin arasında, haklarında FETÖ/PDY ile irtibatı olduğu yönünde bilgi, belge ve ifadeler olan aktif görevli 2 polis memuru, 2 öğretmen ve 1 infaz koruma memuru da bulunuyor.