Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Van'da, aralarında aktif görevde polis memuru ve öğretmenin de bulunduğu 16 FETÖ şüphelisinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması için çalışmalar yürütülüyor.
Çalışmalar kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüphelinin yakalanması için yapılan operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin arasında, haklarında FETÖ/PDY ile irtibatı olduğu yönünde bilgi, belge ve ifadeler olan aktif görevli 2 polis memuru, 2 öğretmen ve 1 infaz koruma memuru da bulunuyor.
Etiketler: FETÖ
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