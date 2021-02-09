Edirne'de sezon boyunca kilogramı ortalama 30 liradan satılan uskumrunun fiyatı 20 liraya kadar düştü. Tezgahları fiyatıyla şenlendiren uskumru, bolluğu ile balıkçıyı, fiyatıyla da vatandaşı sevindirdi.

Avlanma sezonunun başından itibaren palamut, istavrit ve barbundaki bereket, son günlerde uskumruda yaşanıyor.

Uskumrunun fiyatı biraz daha düşebilir

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistren, vatandaşların uygun fiyatlı uskumruya ilgi gösterdiğini söyledi.

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Tezgahların son günlerde uskumru bereketiyle hareketlendiğini anlatan Bistren, "Bu dönem uskumrunun tam zamanı. Marmara'nın uskumrusu tezgahlarda 30 liradan 20 liraya düştü. Lezzetli bir balıktır, tavası ve ızgarası müthiş olur. Talep çok güzel. Lezzetini ve kıymetini bilen gelip bol bol alıyor" dedi.

Balıkçı Hamza Köksoy da uskumrunun fiyatının biraz daha düşebileceğini söyledi.