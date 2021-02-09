Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
7 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Çankırı, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu ve Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 ilde bugünden itibaren yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli, zaman zaman hamleli fırtına etkili olacak.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.
Açıklamada, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji
Son Haberler
- 15:18
- 15:08
- 15:14
- 15:08
- 15:16
Sıradaki Haber
Kuraklık korkuttu, Taşköprü sarımsağının ekimi erken başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz