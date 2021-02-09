İzmirli sahaf Nazım Emre Koca'nın emeği sel altında kaldı... 35 bin kitabı kullanılamaz hale geldi.

Kitap, dergi, plak, eski para, pul, poster... Hepsi zarar gördü. Koca, "Dün yarısından fazlasını kağıtçıya geri dönüşüme gönderdik, kullanılamaz haldeydi tamamına yakını. Bunlar 10 ton tuttu. Şimdi de bir 8 ton çıkacak" dedi.

Koca, tavana kadar suyun dolduğu iş yerinde çok sevdiği kedisini de kaybetti.

Kitap dostları da sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Sahaf Koca, Türkiye'nin her yerinden telefon edenlerin, kitap bağışı yapanların olduğunu söyledi.

Koca, yeniden düzenlediği iş yerinde kitapları okurlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Haber: Gül Benli

Kamera: Yusuf Beşli