Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kitapları selde zarar gören sahafa vatandaşlardan destek
İzmir'de sel felaketinde dükkanı suyla doldu, 35 bine yakın kitabı zarar gördü. Sahaf Nazım Emre Koca'ya destek için bir kampanya başlatıldı. Kitapseverler, koliler dolusu kitap gönderdi.
İzmirli sahaf Nazım Emre Koca'nın emeği sel altında kaldı... 35 bin kitabı kullanılamaz hale geldi.
Kitap, dergi, plak, eski para, pul, poster... Hepsi zarar gördü. Koca, "Dün yarısından fazlasını kağıtçıya geri dönüşüme gönderdik, kullanılamaz haldeydi tamamına yakını. Bunlar 10 ton tuttu. Şimdi de bir 8 ton çıkacak" dedi.
Koca, tavana kadar suyun dolduğu iş yerinde çok sevdiği kedisini de kaybetti.
Kitap dostları da sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Sahaf Koca, Türkiye'nin her yerinden telefon edenlerin, kitap bağışı yapanların olduğunu söyledi.
Koca, yeniden düzenlediği iş yerinde kitapları okurlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.
Haber: Gül Benli
Kamera: Yusuf Beşli
Etiketler: Sel
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