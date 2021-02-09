Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 17:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sivas'ta bir mahallede mutasyonlu virüs karantinası
[Fotoğraf: Arşiv]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı mahallede mutasyonlu koronavirüs vakasının görülmesi nedeniyle karantinaya alındı.
Mutasyon tehlikesi dünya genelinde sürüyor. Türkiye'de de bölgesel karantina tedbirleri devam ediyor.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Şeyhler Mahallesi'nde mutasyonlu virüs vakası tespit edildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, temaslıların olabileceği şüphesiyle ve bulaş riskinin azaltılması amacıyla mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: Mutasyon Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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