Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mazot hırsızını yere düşen damlalar ele verdi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hırsızlık zanlısının yeri çaldığı mazotun bidonundan akan damlalardan tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şeyhşamil Mahallesi'nde bir kamyon ve kepçeden 140 litre mazot çalınması üzerine çalışma başlattı.
Kamyon ve kepçenin bulunduğu yerdeki mazot damlalarını takip eden polis, ayrıca güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi.
Polisin görüntülerden yararlanarak kimliğini tespit ettiği şüpheli 29 yaşındaki Veysel K., tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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