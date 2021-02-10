Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Muş çevresinde ise karla karışık yağmurlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresi ile Erzurum'un batı ve güneybatısının aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görüleceği öngörülüyor.

Bölgede hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Çığ riskine karşı dikkat

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 9, Hakkari'de 8, Bitlis'te 6 ve Muş'ta sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Erzincan'da 1, Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Kars'ta 3, Erzurum'da 2 ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.