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Türkiye
DHA 01.07.2023 13:24

Babasının elini bırakan Kerem otomobilin çarpması ile öldü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolun karşısına geçerken babası ile kardeşinin elini bırakan Kerem Uzuntepe, kavşakta otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Babasının elini bırakan Kerem otomobilin çarpması ile öldü
[Fotograf: DHA]

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önündeki, trafik lambası bulunmayan kavşakta meydana geldi.

Eğirdir Gölü'nü çevreleyen alanda yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Yüksel Uzuntepe, ellerinden tuttuğu 3 çocuğu ile yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada babası ile kardeşinin elini bırakan Kerem'e, İbrahim Özpınar'ın kullandığı otomobil çarptı.

Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürülen Kerem, kurtarılamadı.

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