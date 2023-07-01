Babasının elini bırakan Kerem otomobilin çarpması ile öldü

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önündeki, trafik lambası bulunmayan kavşakta meydana geldi.

Eğirdir Gölü'nü çevreleyen alanda yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Yüksel Uzuntepe, ellerinden tuttuğu 3 çocuğu ile yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada babası ile kardeşinin elini bırakan Kerem'e, İbrahim Özpınar'ın kullandığı otomobil çarptı.

Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürülen Kerem, kurtarılamadı.