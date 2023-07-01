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Türkiye
TRT Haber 01.07.2023 12:42

TRT sanatçısı Ayla Büyükataman hayatını kaybetti

TRT İstanbul Radyosu'ndan emekli ses sanatçısı Ayla Büyükataman 84 yaşında hayatını kaybetti.

TRT sanatçısı Ayla Büyükataman hayatını kaybetti

Ayla Büyükataman'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Karacaahmet Camii’nden kaldırılacak.

 

Ayla Büyükataman kimdir?

TRT İstanbul Radyosu emekli ses sanatçısı Ayla Büyükataman yıllarca Türk Musikisine icrasıyla emek vermiş, radyodan emekli olduktan sonra Nevzat Atlığ’ın davetiyle Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğunda uzun yıllar sanatını sürdürdü.

Yıllarca Fehmi Ege ve Necdet Koyutürk şefliğindeki Tango Orkestralarında da tangolar seslendir özel bir ses sanatkarıydı.

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