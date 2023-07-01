TRT sanatçısı Ayla Büyükataman hayatını kaybetti

Ayla Büyükataman'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Karacaahmet Camii’nden kaldırılacak.

TRT İstanbul Radyosu emekli ses sanatçısı Ayla Büyükataman vefat etti.https://t.co/GkOgW7Z8Rw pic.twitter.com/HtHGi5UX3B — TRT HABER (@trthaber) July 1, 2023

Ayla Büyükataman kimdir?

TRT İstanbul Radyosu emekli ses sanatçısı Ayla Büyükataman yıllarca Türk Musikisine icrasıyla emek vermiş, radyodan emekli olduktan sonra Nevzat Atlığ’ın davetiyle Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğunda uzun yıllar sanatını sürdürdü.

Yıllarca Fehmi Ege ve Necdet Koyutürk şefliğindeki Tango Orkestralarında da tangolar seslendir özel bir ses sanatkarıydı.