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Türkiye
AA 01.07.2023 12:20

Yüzlerce yıllık 'bayram yeri' geleneği çocuklara neşe katıyor

Kilis'te çocuklar için düzenlenen "bayram yeri" organizasyonu, yüzlerce yıllık bir gelenek olarak devam ediyor.

Yüzlerce yıllık 'bayram yeri' geleneği çocuklara neşe katıyor
[Fotograf: AA]

Kilis Belediyesi'ne ait Müslümanbey Mahallesindeki boş alan, bayramlarda çocukların eğlenebileceği mekan haline dönüşüyor.

Girişimcilerin kiraladığı alana tahta salıncaklar, atlı karıncalar ve dönme dolapların yanı sıra at binme gibi organizasyonlar düzenleniyor. Aileler de faytonlara binerek nostaljik zaman yaşıyorlar.

Yüzlerce yıllık 'bayram yeri' geleneği çocuklara neşe katıyor

Nesillerden bu yana "bayram yeri" adıyla bilinen bölge, her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da çocukların neşesine neşe katıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kilis'te kurulan "bayram yeri"ndeki yoğunluğun bu bayramda daha fazla olduğu gözlendi.

Yüzlerce yıllık 'bayram yeri' geleneği çocuklara neşe katıyor

Etkinliklere katılan çocuklardan Ramazan Özcan, bayram yerinde çok eğlendiğini söyledi.

Herkesi bayram yerine davet eden Özcan, tahta salıncaklara ve dönme dolaplara binerek eğlendiklerini, her bayram buraya gelmekten keyif aldığını aktardı.

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Kilis Kurban Bayramı
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