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Türkiye
DHA 01.07.2023 11:55

Yasin, balkona atılan torpille yaralandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde uyuduğu sırada balkona atılan torpilin patlamasıyla Yasin İnaç, kolundan ve sırtından yaralandı.

Yasin, balkona atılan torpille yaralandı
[Fotograf: DHA]

29 Haziran’da saat 23.00 sıralarında Kurtalan ilçesi Yenidoğan Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana gelen olayda henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce, İnaç ailesinin oturduğu binanın 1’inci katındaki balkona torpil atıldı.

Patlayan torpil, balkonda uyuyan Yasin İnaç’ın vücuduna isabet etti.

Yasin’e ilk müdahaleyi sesi duyup balkona koşan sağlık personeli olan annesi Nurten İnaç yaptı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yanan tişörtünde delik oluşan, kolundan ve sırtından yaralanan Yasin, müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yasin, tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis balkona torpil atanların yakalanması için çalışma başlattı.

"Patlama sesi ile uyandım"

Tam uykuya dalarken önce patlama sesi duyduğunu söyleyen Yasin İnaç, “Ardından, sırtımda bir ağırlık oluştu. O anda tam olarak ne olduğunu hatırlayamıyorum ama sırtımla birlikte kolum yandı, tişörtüm yandı. Eğer kolumla müdahale etmeseydim o ateş daha fazla yanıp vücudumu yakıp delebilirdi” diye konuştu.

Yasin, balkona atılan torpille yaralandı

"Denetimlerin artırılmasını ve bu tür patlayıcıların yasaklanmasını istiyoruz”

Annesi Nurten İnaç da “Oğlum balkona uyumaya geçtiği sırada, patlayıcı balkona atıldı. Oğlumun tişörtünde, sırtında ve kolunda yanıklar oluştu. Sağlık personeli olduğum için ilk müdahaleyi yaptım. Bu tür patlayıcıların bakkallarda veya diğer yerlerde satılmasının yasaklanması gerekiyor. Çocuklar ve gençler sürekli bayram boyunca bu tür şeyleri patlatıp kişilere zarar veriyorlar ve rahatsız ediyorlar. Denetimlerin artırılmasını ve bu tür patlayıcıların yasaklanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

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